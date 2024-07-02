Португалія

24-річний футболіст може знову почати виступати в Португалії.

Нападник мадридського Атлетіко Жоау Феліш, який повернувся з оренди в Барселоні, може продовжити кар'єру у себе на батьківщині — в Португалії. Про це інформує Todofichajes.

Згідно з відомостями джерела, у підписанні 24-річного форварда зацікавлена лісабонська Бенфіка, за яку він виступав до переїзду в Ла Лігу.

Португальський топ-клуб готовий придбати 50 відсотків прав на Феліша.

У минулому сезоні Жоау провів 30 поєдинків за Барселону в чемпіонаті Іспанії.

Нападник відзначився сімома забитими м'ячами і трьома гольовими передачами. Після закінчення оренди каталонці не стали викуповувати гравця.