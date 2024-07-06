Португалія

У Лісабоні уругваєць провів майже 8,5 років.

Центральний захисник Себастьян Коатес оголосив про свій відхід із лісабонського Спортінга, передає офіційна сторінка клубу в Twitter/X.

За даними transfermarkt, на рахунку 33-річного уругвайця 369 матчів за "левів", в яких він відзначився 37 голами і 14 асистами. За Спортінг він виступав із лютого 2016 року.

Разом із командою з Лісабона Коатес здобув 8 трофеїв. Він залишає клуб в якості капітана.

Escreveste páginas de história no nosso Clube que ficarão para sempre na memória dos Sportinguistas! 💚 #ObrigadoCoates pic.twitter.com/dxd5kY1hye — Sporting CP (@SportingCP) July 6, 2024

Захисник приєднається до Насьйоналя з Монтевідео, вихованцем якого він є. Контракт Себастьяна з лісабонцями було розраховано до кінця червня 2025 року, тож наразі невідомо, яким саме чином відбудеться цей перехід.