Португалія

Чергове повернення на батьківщину.

Досвідчений португальський нападник Луїш Нані свого часу запалював у англійській Прем’єр-лізі в складі Манчестер Юнайтед, проте футбольна доля попереду готувала для нього чимало важких випробувань.

Після відходу з "Червоних дияволів" у 2015 році, уже 37-річний виконавець устиг як повернутись до лісабонського Спортінга, так і пограти за турецький Фенербахче, римський Лаціо, іспанську Валенсію, американський Орландо, італійську Венецію, австралійський Мельбурн та турецький Адана Демірспор.

І все заради того, аби повернутись назад на батьківщину цього літа.

Ештрела Амадора — клуб, який ледь урятувався від вильоту з "еліти" в минулому сезоні, але Нані все одно наважився підписати з ним контракт строком на один рік.

За минулий рік у Туреччині португалець провів 34 матчі, забив чотири голи та віддав три гольові передачі.