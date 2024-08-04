Португалія

Фантастичний матч із неймовірною кінцівкою.

У матчі за Суперкубок Португалії між собою грали Спортінг і Порту. Номінальні гості зуміли відігратися з рахунку 0:3 (до 24-ї хвилини) і вирвати перемогу!

Порту в рекордний 24-й раз виграв трофей. Спортінг ділить друге місце з Бенфікою — по 9 перемог.

Спортінг — чинний чемпіон країни, Порту — володар Кубка Португалії.

Спортінг — Порту 3:4

Голи: Інасіу, 6, Педру Гонсалвеш, 9, Кенда, 24 — Галено, 28, 66, Ніко Гонсалес, 64, Хайме, 101.

Спортінг: Ковачевич, Інасіу (Фреснеда, 101), Дебаст (Діоманде, 90), Куарежма, Педру Гонсалвеш (Фернандеш, 101), Трінкау (Едвардс, 83), Моріта (Даніел Браганса, 89), Юлманд (Рібейру, 103), Катаму, Кенда, Дьокереш.

Порту: Діогу Кошта, Мартім, Отавіо, Зе Педру, Жоау Маріу (Еуштакіу, 63), Груйіч (Хайме, 63), Варела, Ніко Гонсалес (Вашку Соуза, 75), Галено, Гонсалу Боржеш (Фран Наварро, 83), Намасо (Карму, 105).

Попередження: Ніко Гонсалес (45+2), Варела (67), Куарежма (72), Аморім (90+4), Отавіо (97), Діоманде (97).