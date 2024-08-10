Португалія

Голкіперу час набувати ігрової практики.

Легендарний іспанський воротар Сантьяго Каньїсарес уже давно завершив професійну кар’єру та залишив вагомий внесок у історію футболу рідної країни.

Наразі ж наслідувати його приклад намагається його власний син, Лукас, який проходить підготовку в юнацьких та молодіжних командах мадридського Реала.

Однак 22-річному виконавцю вже час розкривати свій потенціал на "дорослому" рівні, і оскільки в стартовому складі "бланкос" немає місця навіть для Андрія Луніна, то Реал ухвалив рішення відпустити свого футболіста у вільне плавання.

А точніше — до португальського клубу Фаренсе, який виступає в "елітному" дивізіоні.

Трансфер відбувся на правах вільного агента.

У минулому сезоні Каньїсарес провів за Кастілью Реала 29 матчів, пропустив 33 голи та 10 разів відіграв "на нуль".