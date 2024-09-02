Португалія

Португальці отримали непогану компенсацію.

Бразильський нападник Маркос Леонардо перейшов з лісабонської Бенфіки до Аль-Гіляля з міста Ер-Ріяд. Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.

За інформацією Трансфермаркт, 21-річний гравець обійшовся саудівському клубу у 40 млн. євро. Трудова угода підписана до 30 червня 2029 року.

Маркос Леонардо перейшов до Бенфіки з бразильського Сантоса за 18 млн. євро в січні, цього року. За цей час він відіграв за "орлів" 24 матчі, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка вирішила звільнити головного тренера.