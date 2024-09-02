Португальці отримали непогану компенсацію.
Леонардо, getty images
02 вересня 2024, 20:23
Бразильський нападник Маркос Леонардо перейшов з лісабонської Бенфіки до Аль-Гіляля з міста Ер-Ріяд. Про це повідомляє офіційний сайт португальського клубу.
За інформацією Трансфермаркт, 21-річний гравець обійшовся саудівському клубу у 40 млн. євро. Трудова угода підписана до 30 червня 2029 року.
Маркос Леонардо перейшов до Бенфіки з бразильського Сантоса за 18 млн. євро в січні, цього року. За цей час він відіграв за "орлів" 24 матчі, забив вісім голів та віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялося, що Бенфіка вирішила звільнити головного тренера.