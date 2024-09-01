Португалія

Знову період невизначеності в Лісабоні.

Лісабонська Бенфіка розпочала сезон із чотирьох матчів національної першості проти суперників, м’яко кажучи, середньої руки, однак у підсумку здобула за цей період усього сім очок із 12 можливих.

Це одразу викликало питання в керівництва "орлів" на адресу головного тренера команди Рогера Шмідта щодо якості підготовки команди до серйозної боротьби в цьому сезоні.

У підсумку, напередодні ввечері зібралась нарада з приводу вирішення питання подальшого працевлаштування німця в клубі.

Як повідомляють ЗМІ, жодної позитивної новини за підсумками цієї зустрічі Шмідт на свою адресу не почує — найближчим часом його звільнять, так вирішила більшість керівників.

І вже для німця готують заміну — Бруну Лажи, який працював з основною командою Бенфіки з 2019 по 2020 роки, або Леонарду Жардім, який раніше очолював Брагу, Спортінг, Монако, Олімпіакос та Аль-Хіляль.