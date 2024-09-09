Португалія

Але перемовини ні до чого не призвели.

Текст новини:

Наприкінці літа для каталонської Барселони вже було достроково завершено чергове трансферне вікно в умовах гострого дефіциту можливостей підписувати й, найголовніше — потім реєструвати, нових футболістів.

При цьому "блаугранас" так і не змогли підсилити власну ланку центру оборони, тоді як данець Андреас Крістенсен отримав пошкодження й вибув на певний термін.

Окрім цього, у останній день трансферного вікна португальський Порту був помітно активним у своїй спробі скористатись візитом Деку до Португалії й домовитись про перехід іспанського центрального захисника Еріка Гарсії.

Барселоні було запропоновано оренду з правом викупу, однак Деку приїхав до Португалії з чіткою метою — домовитись про трансфер Йонатана Та з леверкузенського Баєра, у чому зазнав невдачі, тож і втрачати ще одного гравця на цій позиції каталонці не мали намірів.

У минулому сезоні Гарсія в оренді в складі Жирони провів 33 матчі, забивши п’ять голів.