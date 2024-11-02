Португалія

Форвард прокоментував можливий трансфер.

Напередодні англійський Манчестер Юнайтед оголосив про призначення португальського фахівця Рубена Аморіма своїм наступним головним тренером.

До цього керманич працював, і найближчий час до початку міжнародної перерви продовжуватиме це робити, на чолі лісабонського Спортінга.

Після призначення на нову посаду Аморім залишить за собою, у тому числі, команду з надзвичайно забивним шведським нападником Віктором Дьокерешом, який після переможного матчу проти Ештрели Амадори (5:1) та покеру у ворота суперників відповів на питання щодо свого можливого трансферу саме до "Червоних дияволів".

"Чи піду за Аморімом до Манчестер Юнайтед? Не знаю, наразі я в Спортінгу. Як бачите, мені тут усе дуже подобається, тож я не думаю про можливість трансферу.

Мені сумно, що Рубен нас залишає. Ми бажаємо йому всього найкращого", — заявив шведський виконавець.

На рахунку Дьокереша в цьому сезоні 20 голів та чотири гольові передачі за 16 матчів.