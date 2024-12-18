Португалія

Свої угоди з лісабонським клубом оновили Араужу, Ба та Байрамі.

Бенфіка протягом трьох днів (16-18 грудня) оголосила про продовження контрактів із трьома гравцями.

Змін зазнали угоди "орлів" із центрбеками Томашем Араужу та Адріаном Байрамі, а також правим захисником Александером Ба. Тепер вони розраховані до кінця червня 2029 року.

Ба (18 матчів у ході поточної кампанії) й Араужу (17) є основними гравцями Бенфіки, тоді як Байрамі все ще очікує на дебютний вихід на поле в якості виконавця першої команди лісабонців.

Зазначимо, що раніше, 12 грудня, гранд чемпіонату Португалії також продовжив контракт (до кінця червня 2029-го) із центральним півзахисником Фредріком Еурснесом.