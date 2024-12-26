Португалія

Чергова ротація на керівній посаді команди у лісабонського колективу.

Лісабонський Спортінг залишився без головного тренера посеред сезону за підсумком переходу Рубена Аморіма до англійського Манчестер Юнайтед на початку листопада.

Тоді "левів" у якості тимчасово виконуючого обов’язки очолив португалець Жуан Перейра.

Однак результати виступів команди під орудою нового 40-річного фахівця були не вражаючими — поразки від лондонського Арсеналу (1:5) та бельгійського Брюгге (1:2) в Лізі чемпіонів УЄФА, невдачі в чемпіонаті Португалії проти Санта-Клари (0:1) та Морейренсе (1:2), нічия проти Жил Вісенте (0:0).

Але й були перемоги — над Боавіштою (3:2) та тією-таки Санта-Кларою в Кубку Португалії (2:1).

У підсумку, терпіння керівництва вистачило трохи більше, аніж на півтора місяці, після чого було призначено нового головного тренера Спортінга — 43-річного Руй Боржеша.

До цього цей фахівець очолював Віторію Гімараеш від початку поточного сезону, а також працював з Морейренсе, Насьйоналем та низкою менш статусних клубів Португалії.

Перший матч нового тренера припаде на домашнє дербі в рамках чемпіонату проти Бенфіки 29 грудня, о 22:30.