Португалія

Надважливе для лідерів чемпіонату Португалії протистояння.

У рамках 16-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 відбудеться лісабонське дербі — Спортінг прийматиме Бенфіку на Ештадіу Жозе Алваладе.

Місце в стартовому складі гостей вкотре знайшлося й для голкіпера Анатолія Трубіна.

Протягом поточної кампанії 23-річний українець уже взяв участь у 22 матчах у всіх турнірах, пропустивши 15 голів, а також 11 разів зберігши свої ворота "сухими".

Зазначимо, що "орли", які йдуть другими в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, зараз випереджають "левів" (треті) лише на одне очко.

Поєдинок Спортінг — Бенфіка розпочнеться о 22:30 за київським часом.