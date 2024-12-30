Португалія

Бенфіка з українцем у старті поступилася в дербі Лісабона.

Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін на своїй сторінці в Instagram висловився щодо виїзної поразки від Спортінга (1:0) в 16-му турі чемпіонату Португалії-2024/25.

Українець грав із перших хвилин і протягом матчу здійснив п'ять сейвів.

"Недостатньо [зробили]... Але ми повернемося сильнішими", — написав у соцмережі 23-річний гравець.

У ході поточної кампанії Трубін взяв участь у 23 матчах всіх турнірів, пропустивши 16 голів, а також 11 разів зберігши свої ворота "сухими".

Через поразку вчора, 29 грудня, Бенфіка опинилася на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Португалії. Зараз "орли" двома очками поступаються Спортінгу та Порту.