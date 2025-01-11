У рамках фіналу Кубка португальської ліги-2024/25 Бенфіка зустрінеться з Спортінгом у Лейрії.

Голкіпер Анатолій Трубін вкотре опинився в стартовому складі Бенфіки:

Протягом цього сезону 23-річний українець взяв участь у 25 матчах усіх турнірів, пропустив 18 голів, 12 разів зберігши свої ворота "сухими".

Основна 11-ка Спортінга виглядає наступним чином:

Кубковий поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.