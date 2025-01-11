Українець спробує здобути свій перший трофей із Бенфікою.
Анатолій Трубін, Getty Images
11 січня 2025, 21:16
У рамках фіналу Кубка португальської ліги-2024/25 Бенфіка зустрінеться з Спортінгом у Лейрії.
Голкіпер Анатолій Трубін вкотре опинився в стартовому складі Бенфіки:
Протягом цього сезону 23-річний українець взяв участь у 25 матчах усіх турнірів, пропустив 18 голів, 12 разів зберігши свої ворота "сухими".
Основна 11-ка Спортінга виглядає наступним чином:
Кубковий поєдинок розпочнеться о 21:45 за київським часом.