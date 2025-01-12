Португалія

Сейв українського голкіпера став ключовим у матчі!

У фіналі Кубка португальської Ліги між собою грали Спортінг Лісабон і Бенфіка. У стартовому складі номінальних гостей вийшов український голкіпер Анатолій Трубін.

У перші 90 хвилин гри команди обмінялися голами, але сильнішого не виявили. За регламентом — далі серія післяматчевих пенальті.

Варто зазначити, що футболісти обох команди били досить точно, і лише сейв українського голкіпера після удару Трінкана приніс "орлам" трофей.

Таким чином, Трубін виграв перший трофей з Бенфікою.

Спортінг Лісабон — Бенфіка 1:1 (6:7 за пенальті)

Голи: Дьокереш, 43 (з пенальті) — Шельдеруп, 29.

Спортінг: Ісраель, Сен-Жюст, Діоманде, Араухо, Куарежма (Фреснеда, 67), Сімойнш (Дебаст, 81), Юлманд, Кенда, Трінкау, Катаму (Хардер, 81), Дьокереш.

Бенфіка: Трубін, Альваро Фернандес, Отаменді, Антоніу Сілва, Томаш Араужу (Ба, 73), Кекчю (Саншеш, 83), Флорентіну, Еврснес (Баррейро, 72), Шельдеруп (Актюркоглу, 46), Павлідіс (Амдуні, 80), Ді Марія.

Попередження: Араухо (45+1), Альваро Фернандес (58).