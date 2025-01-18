Португалія

Воротам українського воротаря майже не загрожували.

У рамках 18-го туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка приймала на своєму полі Фамалікан.

У стартовому складі господарів на це протистояння традиційно вийшов голкіпер збірної України Анатолій Трубін, який протягом матчу не мав багато роботи — рівно нуль ударів у площину його воріт змогли здійснити гравці Фамалікану.

Представники Бенфіки, у свою чергу, забили чотири "сухих" голи, гарантувавши до свого активу доволі прості три очки.

Бенфіка - Фамалікан 4:0

Голи: Баррейро, 11, 36, 67, Кекчю, 81