Воротам українського воротаря майже не загрожували.
Анатолій Трубін, Getty Images
18 січня 2025, 00:16
У рамках 18-го туру чемпіонату Португалії лісабонська Бенфіка приймала на своєму полі Фамалікан.
У стартовому складі господарів на це протистояння традиційно вийшов голкіпер збірної України Анатолій Трубін, який протягом матчу не мав багато роботи — рівно нуль ударів у площину його воріт змогли здійснити гравці Фамалікану.
Представники Бенфіки, у свою чергу, забили чотири "сухих" голи, гарантувавши до свого активу доволі прості три очки.
Бенфіка - Фамалікан 4:0
Голи: Баррейро, 11, 36, 67, Кекчю, 81