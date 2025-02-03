Італійський форвард перебрався до Бенфіки.
Андреа Белотті, ФК Бенфіка Лісабон
03 лютого 2025, 21:11
Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Андреа Белотті, права на якого належать Комо.
31-річний ексфорвард збірної Італії перейшов до лісабонського клубу на правах оренди, яка розрахована до літа 2025 року.
Нагадаємо, що за Бенфіку також виступає український воротар Анатолій Трубін.
У поточному сезоні Андреа Белотті провів за команду Сеска Фабрегаса 650 хвилин у 19 матчах, в яких він забив два голи.