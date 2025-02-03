Португалія

Італійський форвард перебрався до Бенфіки.

Бенфіка на своєму офіційному сайті оголосила про підписання нападника Андреа Белотті, права на якого належать Комо.

31-річний ексфорвард збірної Італії перейшов до лісабонського клубу на правах оренди, яка розрахована до літа 2025 року.

Нагадаємо, що за Бенфіку також виступає український воротар Анатолій Трубін.

У поточному сезоні Андреа Белотті провів за команду Сеска Фабрегаса 650 хвилин у 19 матчах, в яких він забив два голи.