Португалія

Ще й залишили за нідерландцями право викупу.

Бразильський воротар Матеус Ліма Магальяйнс перебрався до Європи ще влітку 2014 року, коли португальська Брага заплатила за нього клубу Америка 2,4 млн євро.

Відтоді вже 32-річний виконавець став незмінним голкіпером "канонірів", провівши за майже 10 років у клубі 372 матчі, пропустивши 423 голи та 119 ігор зігравши "на нуль".

Однак цієї зими ця серія обірвалась, бо амстердамський Аякс швидко шукав собі голкіпера на місце 23-річного Діанта Рамая, який перейшов до дортмундської Боруссії та миттєво опинився в оренді в данському Копенгагені.

Матеуса взяли в оренду з правом повноцінного трансферу влітку наступного року за 3 млн євро.

У цьому сезоні на рахунку бразильця 31 матч, 35 пропущених голів та 12 "сухих" поєдинків.