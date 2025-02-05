Ще й залишили за нідерландцями право викупу.
Матеус Ліма, x.com/AFCAjax
05 лютого 2025, 14:09
Бразильський воротар Матеус Ліма Магальяйнс перебрався до Європи ще влітку 2014 року, коли португальська Брага заплатила за нього клубу Америка 2,4 млн євро.
Відтоді вже 32-річний виконавець став незмінним голкіпером "канонірів", провівши за майже 10 років у клубі 372 матчі, пропустивши 423 голи та 119 ігор зігравши "на нуль".
Однак цієї зими ця серія обірвалась, бо амстердамський Аякс швидко шукав собі голкіпера на місце 23-річного Діанта Рамая, який перейшов до дортмундської Боруссії та миттєво опинився в оренді в данському Копенгагені.
Матеуса взяли в оренду з правом повноцінного трансферу влітку наступного року за 3 млн євро.
У цьому сезоні на рахунку бразильця 31 матч, 35 пропущених голів та 12 "сухих" поєдинків.