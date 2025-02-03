Німеччина

Німець Діант Рамай повернеться на батьківщину.

Боруссія Дортмунд завершує придбання голкіпера Аякса Діанта Рамая, передає журналіст Флоріан Плеттенберг.

За 23-річного німця клуб Бундесліги віддасть 5 млн євро. Контракт із ним буде розраховано до кінця червня 2029 року.

Очікується, що "чорно-жовті" після придбання Рамая відправлять його в оренду до Копенгагена. Там гравець перебуватиме до кінця сезону-2024/25.

Нагадаємо, влітку 2023 року Діант обійшовся Аяксу в 5 млн євро. До Ередивізі голкіпер перебрався з франкфуртського Айнтрахта, який, за даними transfermarkt, отримає 15% від суми майбутнього трансферу німця.

На рахунку Рамая всього один матч у ході поточної кампанії, в якому він зберіг свої ворота "сухими".