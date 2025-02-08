Португалія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Португалії, що відбувся 7 лютого 2025 року.

У рамках чемпіонату Португалії Порту на своєму полі зустрівся з лісабонським Спортінгом та зміг уникнути поразки у компенсований до другого тайму час.

Найцікавіше було наприкінці цього протистояння — і мова не тільки про рятувальний гол "драконів". Через кілька хвилин після того, як Порту зрівняв рахунок, арбітр під час підготовки подачі Спортінга з кутового продемонстрував шість карток гравцям обох команд, дві з яких були червоними.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Порту — Спортінг Лісабон у рамках 21 туру чемпіонату Португалії-2024/25:

Порту – Спортінг Лісабон 1:1

Голи: Дані Намасо 90+4 – Фреснеда 42

Вилучення: Матеус Реїс 90+7, Діоманде 90+8