Португалія

Форвард зняв усі питання щодо грошовитих пропозицій.

Аргентинський нападник Анхель Ді Марія перебуває на заключному етапі власної професійної кар’єри, проте все ще залишається в Європі та виступає за лісабонську Бенфіку.

У цьому сезоні, зокрема, на рахунку 37-річного виконавця 32 матчі, 14 голів та дев’ять гольових передач.

Незважаючи на поважний футбольний вік, Ді Марія все ще залишається затребуваним гравцем на трансферному ринку, і зокрема його ім’я пов’язували з переїздом до Саудівської Аравії, клуби в якій радо заплатять чималі кошти, аби тільки отримати чинного чемпіона світу.

Утім, для самого Анхеля такий трансфер — не варіант:

"У мене було багато пропозицій, із цифрами, які я, якщо чесно, ніколи в житті не бачив на папері. Але ми із сім'єю зрештою сказали: "Ні, ми їдемо до Лісабону, ми хочемо повернутись до Бенфіки.

У мене була можливість поїхати за рік до того, як я перейшов до Ювентуса, але я хотів спробувати італійську лігу, а Ювентус — найбільший клуб в Італії.

Правда в тому, що пропозиція з Аравії дійсно надходила. У мене немає агента, бо його роль виконує мій друг, який керує моїми справами і допомагає мені у всьому. Я отримав пропозицію, ознайомився і відмовився.

А потім надійшла ще одна пропозиція, більш ніж удвічі більша за попередню, від того ж самого клубу. Я знову відмовився. Тоді мій друг каже мені: "Тепер ми повинні їм чесно сказати, тому що вони не розуміють, що ти не хочеш їхати туди грати".

А я йому кажу: "Ну, якщо вони дадуть нам стільки-то, можливо, ми зможемо подумати". Моя дружина тоді сказала: "А як вони тобі це дадуть, ти що, божевільний?". І цей божевільний виявився правий.

Ми говорили про це вдома. А що, якщо я зроблю їм дуже великий запит, а вони погодяться? Коли мій друг сказав мені, що вони відмовились, я сказав дружині: "Бачиш, я не божевільний". Тоді мене запитали: "І що тепер?".

Та нічого — тепер ми їдемо до Лісабону, у Бенфіку. У мене немає ніякого бажання їхати кудись в кінці моєї кар'єри. Тим паче, я не маю жодного бажання їхати в таке місце, як Саудівська Аравія", — заявив аргентинський виконавець.

Чинний контракт Ді Марії з Бенфікою завершиться влітку цього року, проте клуб хоче продовжити угоду.