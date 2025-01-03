Португалія

Аргентинський вінгер може продовжити виступи за португальський клуб.

Вінгер Бенфіки Анхель Ді Марія найближчим часом отримає від клубу пропозицію щодо продовження співпраці, повідомляє CNN Portugal.

Чинна угода між сторонами розрахована до кінця поточного сезону. Керівництво клубу хоче продовжити контракт футболіста ще на один сезон.

36-річний Анхель Ді Марія повернувся до Бенфіки влітку 2023 року. У поточному сезоні він зіграв у 23, забив 11 голів та зробив 6 результативних передач.

Нагадаємо, Ді Марія обійшов Мессі за кількістю асистів у Лізі чемпіонів.