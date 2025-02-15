Підопічні Бруну Лаже продовжують боротися за чемпіонство.
Анатолій Трубін, Getty Images
15 лютого 2025, 22:18
Бенфіка в рамках 22-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 гостювала в Санта-Клари.
Команди не порадували голами протягом першого тайму зустрічі. У другій половині поєдинку Брума вивів гостей вперед, відзначившись дебютним голом за лісабонських "орлів". Його результативний удар визначив долю матчу, принісши колективу Бруну Лаже "суху" звитягу.
Санта-Клара з 38-ма очками йде п'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, тоді як Бенфіка з 50-ма заліковими балами перебуває на другій сходинці. Спортінг випереджає свого запеклого ворога на одне очко й сьогодні ж, 15 лютого, на власному полі зіграє проти Ароки (початок — о 22:30 за Києвом).
Санта-Клара — Бенфіка 0:1
Гол: Брума, 55
Санта-Клара: Батіста — Ліма, Роша (Перейра, 71), Соарес — Каліла (Венансіу, 80), Фірміно, Сержінью (Феррейра, 70), М. Нунес — Рікардінью (Боргес, 87), Лопес (Кошта, 80), Г. Сілва
Бенфіка: Трубін — Сантуш (Регу, 85), А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Баррейру, Флорентіну (Кекчю, 46) — Брума (Феліш, 86), Амдуні (Актюркоглу, 71), Даль — Белотті (Павлідіс, 71)
Попередження: Лопес, Роша, Ліма, Каліла, Феррейра — Баррейру, Феліш
Вилучення: Ліма, 76 (друге попередження)