Португалія

Підопічні Бруну Лаже продовжують боротися за чемпіонство.

Бенфіка в рамках 22-го туру чемпіонату Португалії-2024/25 гостювала в Санта-Клари.

Команди не порадували голами протягом першого тайму зустрічі. У другій половині поєдинку Брума вивів гостей вперед, відзначившись дебютним голом за лісабонських "орлів". Його результативний удар визначив долю матчу, принісши колективу Бруну Лаже "суху" звитягу.

Санта-Клара з 38-ма очками йде п'ятою в турнірній таблиці чемпіонату Португалії, тоді як Бенфіка з 50-ма заліковими балами перебуває на другій сходинці. Спортінг випереджає свого запеклого ворога на одне очко й сьогодні ж, 15 лютого, на власному полі зіграє проти Ароки (початок — о 22:30 за Києвом).

Санта-Клара — Бенфіка 0:1

Гол: Брума, 55

Санта-Клара: Батіста — Ліма, Роша (Перейра, 71), Соарес — Каліла (Венансіу, 80), Фірміно, Сержінью (Феррейра, 70), М. Нунес — Рікардінью (Боргес, 87), Лопес (Кошта, 80), Г. Сілва

Бенфіка: Трубін — Сантуш (Регу, 85), А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Баррейру, Флорентіну (Кекчю, 46) — Брума (Феліш, 86), Амдуні (Актюркоглу, 71), Даль — Белотті (Павлідіс, 71)

Попередження: Лопес, Роша, Ліма, Каліла, Феррейра — Баррейру, Феліш

Вилучення: Ліма, 76 (друге попередження)