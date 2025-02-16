Португалія

Гравець нині без клубу, а в лісабонців суттєві кадрові проблеми.

Лісабонська Бенфіка за ходом зимової частини кампанії зіткнулась із суттєвими кадровими проблемами, що в контексті продовження виступів у плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА помітно дошкуляє "орлам".

Вирішити це питання до матчу-відповіді проти французького Монако вже, очевидно, не вдасться, проте клуб може покращити своє становище, якщо буде зацікавленим у футболісті, якого їм запропонували напередодні.

Ідеться про івуарійського флангового захисника Сержа Ор’є, якого вболівальники можуть пам’ятати за виступами в складах французького Парі Сен-Жермен та лондонського Тоттенгема.

Розташування "шпор" нині вже 32-річний виконавець залишив ще влітку 2021 року в якості вільного агента, після чого в його кар’єрі були іспанський Вільярреал, англійський Ноттінгем Форест та турецький Галатасарай.

Контракт із "левами" завершився на початку поточної кампанії, після чого Ор’є так і не зміг знайти собі клуб.

На рівні з Бенфікою, агенти запропонували гравця ще й кільком клубам із МЛС.