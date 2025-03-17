Португалія

Український футболіст отримав визнання від тренерів чемпіонату за підсумками лютого.

Лівий фулбек Візели Орест Лебеденко став найкращим захисником місяця в португальській Сегунді, яка є другим за силою дивізіоном країни.

Як повідомляє пресслужба турніру, 26-річного українця визначили найкращим у голосуванні тренери ліги за стабільну гру та внесок у командні успіхи.

На рахунку Ореста у лютому 4 матчі (3 перемоги та 1 поразка), в яких він відзначився однією результативною передачею, а його команди пропустила три голи та двічі залишила ворота "сухими".

У поточному сезоні Орест Лебеденко провів у чемпіонаті 25 матчів, в яких він забив 2 голи та віддав 6 асистів. Його Візела є одним із головних претендентів на вихід у найвищий дивізіон Португалії, посідаючи після 26 турів другу сходинку.