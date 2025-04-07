Португалія

"Дракони" вдруге за сезон поступилися "орлам" із рахунком 1:4.

Бенфіка з Анатолієм Трубіним у стартовому складі гостювала в Порту на Ештадіу ду Драган у рамках 28-го туру чемпіонату Португалії-2024/25.

Вангеліс Павлідіс своїм дублем сформував комфортну для "орлів" перевагу ще до завершення першого тайму. У другій половині поєдинку він відзначився голом утретє, на що "дракони" відповіли тільки взяттям воріт у виконанні Саму Агехови, тож фінальний свисток зафіксував їхню поразку.

Порту з 56-ма очками йде третім у турнірній таблиці, тоді як Бенфіка з 68-ма заліковими балами тепер перебуває на першій сходинці.

Порту — Бенфіка 1:4

Голи: Агехова, 81 — Павлідіс, 1, 43, 69, Отаменді, 90+5

Порту: Д. Кошта — Перес, Еуштакіу (М. Фернандеш, 64), Маркано — Ж. Маріу (Намасо, 78), Варела, Вієйра, Моура (В. Гомес, 84) — Пепе (Боржеш, 64), Агехова, Мора (Педру, 77)

Бенфіка: Трубін — Араужу (Даль, 62), А. Сілва, Отаменді, Каррерас — Кекчю, Флорентіну — Ді Марія (Шельдеруп, 72), Аурснес, Актюркоглу (Баррейру, 90+1) — Павлідіс (Белотті, 72)

Попередження: Перес, Боржеш, М. Фернандеш — Каррерас

На рахунку Анатолія Трубіна тепер 41 матч (17 "сухих") у всіх турнірах поточної кампанії, в яких він пропустив 43 гола.