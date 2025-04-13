Непростий матч завершився нічиєю — 2:2, гості забили на останніх секундах.
Анатолій Трубін, Getty Images
13 квітня 2025, 21:59
Бенфіка була близька до перемоги над Арокою, ведучи в рахунку 2:1 після м'ячів Кокджу та Павлидіса.
Але команда Анатолія Трубіна втратила концентрацію наприкінці зустрічі, пропустивши гол від Веверсона на 90+5 хвилині. Раніше Арока зрівняла рахунок із пенальті, реалізованого Ялчіном.
"Орли" залишають поле з розчаруванням і лише одним очком.
Бенфіка – Ароука 2:2
Голи: Кокджу, 60, Павлідис, 80 – Ялчін, 72 (пен.), Веверсон, 90+5.