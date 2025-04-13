Португалія

Непростий матч завершився нічиєю — 2:2, гості забили на останніх секундах.

Бенфіка була близька до перемоги над Арокою, ведучи в рахунку 2:1 після м'ячів Кокджу та Павлидіса.

Але команда Анатолія Трубіна втратила концентрацію наприкінці зустрічі, пропустивши гол від Веверсона на 90+5 хвилині. Раніше Арока зрівняла рахунок із пенальті, реалізованого Ялчіном.

"Орли" залишають поле з розчаруванням і лише одним очком.

Бенфіка – Ароука 2:2

Голи: Кокджу, 60, Павлідис, 80 – Ялчін, 72 (пен.), Веверсон, 90+5.