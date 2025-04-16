Португалія

Форварду для цього доведеться йти до чергової оренди.

Португальський нападник Жуан Феліш нині виступає за італійський Мілан на правах оренди з лондонського Челсі.

Наприкінці червня 2025 року його орендна угода має офіційно добігти до завершення, тоді як "россонері" не роблять кроків у напрямку можливого повноцінного трансферу гравця.

Проте цей термін формально може настати й раніше, якщо лісабонській Бенфіці вдасться домовитись із "синіми" щодо чергової оренди для свого 25-річног вихованця.

Проте про повноцінне повернення Феліша на Да Луж наразі не йдеться — він, можливо, навіть не завітає до рідної Португалії, оскільки після завершення сезону Бенфіка поїде готуватись до участі в оновленому Клубному чемпіонаті світу в США.

Саме заради участі в цьому турнірі "орли" й планують залучити нападника, підписавши півторамісячний контракт.

У групі з Бенфікою також присутні мюнхенська Баварія, аргентинський Бока Хуніорс та новозеландський Окленд Сіті.

Феліш за часи оренди в Мілані в другій частині сезону зіграв 11 матчів (533 хвилини) та по одному разу відзначився у воротах суперників і асистував партнеру.