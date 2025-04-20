Португалія

Українець провів на полі всі 90 хвилин.

У рамках 30-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила на виїзд до Віторії Гімарайнш. У стартовому складі гостей вийшов голкіпер Анатолій Трубін.

Бенфіка без проблем здолала п'яту команду ліги в три м'ячі, а українець зберіг свої ворота сухими.

Наразі Спортінг і Бенфіка набрали по 72 бали, але "леви" перебувають на першому місці завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів.

Що стосується Трубіна, то в нинішньому сезоні він провів 43 матчі, в яких пропустив 45 голів і 18 разів зберіг ворота "сухими".

Віторія Гімарайнш — Бенфіка 0:3

Голи: Павлідіс, 21, 84, Фернандес, 77.