Українець провів на полі всі 90 хвилин.
Анатолій Трубін, Getty Images
20 квітня 2025, 00:29
У рамках 30-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила на виїзд до Віторії Гімарайнш. У стартовому складі гостей вийшов голкіпер Анатолій Трубін.
Бенфіка без проблем здолала п'яту команду ліги в три м'ячі, а українець зберіг свої ворота сухими.
Наразі Спортінг і Бенфіка набрали по 72 бали, але "леви" перебувають на першому місці завдяки кращій різниці забитих і пропущених голів.
Що стосується Трубіна, то в нинішньому сезоні він провів 43 матчі, в яких пропустив 45 голів і 18 разів зберіг ворота "сухими".
Віторія Гімарайнш — Бенфіка 0:3
Голи: Павлідіс, 21, 84, Фернандес, 77.