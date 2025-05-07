Португалія

"Дракони" вірять у свого чергового талановитого вихованця.

Атакувальний півзахисник Родрігу Мора оновив свою угоду з Порту, передає офіційний сайт клубу.

Новий контракт із 18-річним португальцем розраховано до кінця червня 2030-го. Договір про співпрацю включає 70-мільйонну (євро) клаусулу.

Мора є вихованцем Порту. У сезоні-2024/25 він дебютував за головну команду "драконів". Зараз на рахунку Родрігу вісім голів і чотири асисти в 30-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.

У вересні 2024 року вундеркінд уперше зіграв за збірну Португалії U-21, одразу ж відзначившись асистом.