Форвард Спортінга ще не визначився з власним майбутнім.
Віктор Дьокереш, Getty Images
18 травня 2025, 11:44
Лісабонський Спортінг напередодні обіграв Віторію Гімарайнш на власному полі в останньому турі португальської Суперліги (2:0), тоді як Бенфіка зіграла внічию проти Браги на виїзді (1:1), що в підсумку зробило "левів" чемпіонами країни другий рік поспіль.
Після завершення гри нападник та головний трансферний актив "зелено-білих" Віктор Дьокереш прокоментував своє враження від успіху колективу та чутки довкола свого майбутнього.
"Я дуже щасливий, бо це була чудова гра для нас. Задоволений черговим голом і перемогою команди.
Майбутнє? Побачимо. Це футбол, ніколи не знаєш, що може статись. Поки що я все ще тут.
Команда зараз гратиме у фіналі Кубка Португалії і хочемо його виграти. Ми тут не для того, щоб просто грати у футбол, а вигравати трофеї.
Проте зараз ми думаємо про те, щоб насолодитись цим чемпіонством.
Що я можу сказати вболівальникам? Дуже дякую вам за все. Це був неймовірний сезон. Було приємно прожити його з вами. Давайте насолоджуватись цим моментом разом", — заявив шведський виконавець.
На рахунку Дьокереша в цьому сезоні 53 голи та 13 гольових передач у 51 матчі.