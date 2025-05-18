Португалія

Форвард Спортінга ще не визначився з власним майбутнім.

Лісабонський Спортінг напередодні обіграв Віторію Гімарайнш на власному полі в останньому турі португальської Суперліги (2:0), тоді як Бенфіка зіграла внічию проти Браги на виїзді (1:1), що в підсумку зробило "левів" чемпіонами країни другий рік поспіль.

Після завершення гри нападник та головний трансферний актив "зелено-білих" Віктор Дьокереш прокоментував своє враження від успіху колективу та чутки довкола свого майбутнього.

"Я дуже щасливий, бо це була чудова гра для нас. Задоволений черговим голом і перемогою команди.

Майбутнє? Побачимо. Це футбол, ніколи не знаєш, що може статись. Поки що я все ще тут.

Команда зараз гратиме у фіналі Кубка Португалії і хочемо його виграти. Ми тут не для того, щоб просто грати у футбол, а вигравати трофеї.

Проте зараз ми думаємо про те, щоб насолодитись цим чемпіонством.

Що я можу сказати вболівальникам? Дуже дякую вам за все. Це був неймовірний сезон. Було приємно прожити його з вами. Давайте насолоджуватись цим моментом разом", — заявив шведський виконавець.

На рахунку Дьокереша в цьому сезоні 53 голи та 13 гольових передач у 51 матчі.