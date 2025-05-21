Португалія

"Дракони" ведуть активні перемовини щодо переходу іспанського хавбека за 16—17 млн євро.

Порту продовжує вести переговори з Аль-Ахлі щодо підписання центрального півзахисника Габрі Вейги. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, сторони обговорюють суму угоди, яка може скласти близько 16–17 мільйонів євро.

Перемовини тривають, і португальський клуб упевнено просувається до укладення домовленості.

22-річний Вейга перебрався до Аль-Ахлі влітку 2023 року за 30 мільйонів євро, але тепер може повернутися до європейського футболу. Його контракт із клубов із Саудівської Аравії розрахований до літа 2026 року.