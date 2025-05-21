"Дракони" ведуть активні перемовини щодо переходу іспанського хавбека за 16—17 млн євро.
Габрі Вейга, Getty Images
21 травня 2025, 18:59
Порту продовжує вести переговори з Аль-Ахлі щодо підписання центрального півзахисника Габрі Вейги. Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, сторони обговорюють суму угоди, яка може скласти близько 16–17 мільйонів євро.
Перемовини тривають, і португальський клуб упевнено просувається до укладення домовленості.
22-річний Вейга перебрався до Аль-Ахлі влітку 2023 року за 30 мільйонів євро, але тепер може повернутися до європейського футболу. Його контракт із клубов із Саудівської Аравії розрахований до літа 2026 року.