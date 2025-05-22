Форвард Спортінга не хоче, щоб одноклубник залишав команду.
Франсішку Трінкан та Віктор Дьокереш, Getty Images
22 травня 2025, 11:53
Шведський нападник лісабонського Спортінга Віктор Дьокереш — напевно, одна з головних опцій на майбутньому літньому трансферному ринку.
Бо із статистикою в 53 голи та 13 гольових передач за 51 матч у поточному сезоні інакше й бути не може.
Претендентів на 26-річного виконавця вже достатньо, але партнери по Спортінгу не надто хочуть відпускати свого забивного одноклубника.
Зокрема, у останньому інтерв’ю про це розповів нападник "левів" Франсішку Трінкан.
"Як змусити Дьокереша залишитись у Спортінгу? Я не знаю. Я можу замкнути Віктора в спортзалі. Так, це я точно можу спробувати. І я впевнений, що кожен із нас зробив би так само, аби тільки він нікуди не йшов", — заявив португальський виконавець.
Тим часом тривають перегони, як мінімум, лондонського Арсеналу та Манчестер Юнайтед за право підписати шведського футболіста.