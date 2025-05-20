Англія

Після завершення підписання Матеуса Куньї "червоні дияволи" активізують перемовини щодо нападника Спортінга.

Манчестер Юнайтед не залишає надій оформити підписання нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша. Про це повідомляє французьке видання L'Equipe. Після того, як клуб вже домовився про перехід Матеуса Куньї з Вулвергемптона, увага керівництва "червоних дияволів" переключилася на 26-річного шведа.

Доля сезону для Юнайтед вирішиться в середу – у фіналі Ліги Європи проти Тоттенгема в Більбао. Перемога подарує МЮ путівку до Ліги чемпіонів і трохи полегшить катастрофічний рік у АПЛ (16 місце, 18 поразок). Паралельно керівництво клубу активно планує літній трансферний ринок і має чітке бачення щодо підсилення кожної позиції.

За інформацією джерела, Дьокереш залишається головною ціллю Ман Юнайтед в атаці. Після завершення єврокубкового фіналу манкуніанці збирається пришвидшити переговори зі Спортінгом, із яким вже погоджено зниження трансферної суми. Аргументом для МЮ є й добрі стосунки з колишнім тренером гравця Рубеном Аморімом, який нині працює в Манчестері.

ПСЖ, який раніше виявляв інтерес, зійшов з дистанції: головний тренер парижан Луїс Енріке не бачить потреби у ще одному форварді, тим паче за великі гроші.

Тим часом в Англії з’явилася інформація про предметний інтерес до Віктора Дьокереша з боку Арсеналу, тоді як португальські ЗМІ взагалі писали про наближеність "канонірів" до підписання шведського центрфорварда за 75 мільйонів євро, але, як зазначило французьке джерело, Юнайтед наразі залишається фаворитом у боротьбі за Дьокереша.

Раніше також повідомлялося, що Манчестер Юнайтед провів переговори з Ліамом Делапом з Іпсвіч Таун у рамках пошуків нового центрфорварда.