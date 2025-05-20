Після завершення підписання Матеуса Куньї "червоні дияволи" активізують перемовини щодо нападника Спортінга.
Віктор Дьокереш, Getty Images
20 травня 2025, 19:19
Манчестер Юнайтед не залишає надій оформити підписання нападника лісабонського Спортінга Віктора Дьокереша. Про це повідомляє французьке видання L'Equipe. Після того, як клуб вже домовився про перехід Матеуса Куньї з Вулвергемптона, увага керівництва "червоних дияволів" переключилася на 26-річного шведа.
Доля сезону для Юнайтед вирішиться в середу – у фіналі Ліги Європи проти Тоттенгема в Більбао. Перемога подарує МЮ путівку до Ліги чемпіонів і трохи полегшить катастрофічний рік у АПЛ (16 місце, 18 поразок). Паралельно керівництво клубу активно планує літній трансферний ринок і має чітке бачення щодо підсилення кожної позиції.
За інформацією джерела, Дьокереш залишається головною ціллю Ман Юнайтед в атаці. Після завершення єврокубкового фіналу манкуніанці збирається пришвидшити переговори зі Спортінгом, із яким вже погоджено зниження трансферної суми. Аргументом для МЮ є й добрі стосунки з колишнім тренером гравця Рубеном Аморімом, який нині працює в Манчестері.
ПСЖ, який раніше виявляв інтерес, зійшов з дистанції: головний тренер парижан Луїс Енріке не бачить потреби у ще одному форварді, тим паче за великі гроші.
Тим часом в Англії з’явилася інформація про предметний інтерес до Віктора Дьокереша з боку Арсеналу, тоді як португальські ЗМІ взагалі писали про наближеність "канонірів" до підписання шведського центрфорварда за 75 мільйонів євро, але, як зазначило французьке джерело, Юнайтед наразі залишається фаворитом у боротьбі за Дьокереша.
Раніше також повідомлялося, що Манчестер Юнайтед провів переговори з Ліамом Делапом з Іпсвіч Таун у рамках пошуків нового центрфорварда.