Португалія

Самуель Даль стане повноцінним одноклубником Анатолія Трубіна.

Лівий захисник Самуель Даль остаточно перебереться з Роми до Бенфіки, передає журналіст Фабріціо Романо.

У лютому 2025-го "вовки" відправили нині 22-річного шведа в оренду до "орлів". За даними transfermarkt, лісабонцям тимчасовий перехід гравця римлян обійшовся в 600 тисяч євро.

Даль відзначився шістьма асистами у 18-х матчах за Бенфіку в усіх турнірах уже завершеної кампанії. Повідомляється, що виступи Самуеля переконали керівництво клубу оформити повноцінний перехід.

За даними Романо, сума трансферу складе 9 млн євро. Фулбек буде пов'язаний з "орлами" чотирирічним контрактом.

Рома придбала Даля в Юргордена в липні 2024-го за 4.3 млн євро. На його рахунку участь у всього трьох матчах римського клубу в усіх турнірах.