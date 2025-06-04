Португалія

Іспанський плеймейкер повертається до Європи.

Атакувальний півзахисник Габрі Вейга вже невдовзі має перебратися з Аль-Ахлі до Порту, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що "драконам" 23-річний іспанець обійдеться в 15 млн євро з бонусами. Всі сторони досягли домовленості щодо трансферу гравця.

Тепер на Вейгу очікує проходження медогляду. Аль-Ахлі він представляв із серпня 2023 року.

Клуб із Джидди придбав Габрі в Сельти (вихованець) за 30 млн євро. На той момент гравець був другим найдорожчим трансфером Аль-Ахлі.

На рахунку півзахисника 12 голів і десять асистів у 66-ти матчах усіх турнірів. У сезоні-2024/25 він виграв Лігу чемпіонів АФК.