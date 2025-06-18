Португалія

Трансфер боснійського фулбека буде завершено найближчим часом.

Бенфіка близька до оформлення повноцінного трансферу правого захисника Амара Дедича з РБ Зальцбург.

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони досягли принципової згоди, і завершення угоди — лише питання часу.

Трансфер 22-річного австрійського оборонця оцінюється у 10 мільйонів євро.

Очікується, що найближчим часом футболіст пройде медогляд та підпише контракт з португальським клубом.