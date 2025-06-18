Трансфер боснійського фулбека буде завершено найближчим часом.
Амар Дедич, Getty Images
18 червня 2025, 23:00
Бенфіка близька до оформлення повноцінного трансферу правого захисника Амара Дедича з РБ Зальцбург.
Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, сторони досягли принципової згоди, і завершення угоди — лише питання часу.
Трансфер 22-річного австрійського оборонця оцінюється у 10 мільйонів євро.
Очікується, що найближчим часом футболіст пройде медогляд та підпише контракт з португальським клубом.