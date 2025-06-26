Португалія

Оренда була визнана невдалою.

Італійський нападник Андреа Белотті після свого відходу з Торіно влітку 2022 року в якості вільного агента та трансферу до Роми все ніяк не може знайти клуб, який пасував би до його ігрового стилю.

Контракт 31-річного виконавця належить Комо, але другу частину цього сезону гравець провів у оренді в складі лісабонської Бенфіки.

Підсумки цих виступів є помірними — Белотті забив чотири голи та віддав один гольовий пас за 23 матчі, у жодному з яких не з’являвся на полі з перших хвилин.

Наразі італієць перебуває в складі "орлів" на Клубному чемпіонаті світу-2025 у США, але й там його доробок складає лише 27 хвилин на полі в одній із трьох можливих зустрічей.

Такий досвід співпраці виявився не надто переконливим для Бенфіки, тож Белотті залишить клуб одразу після завершення виступів на міжнародній першості.

Утім, і в його поверненні до Комо наразі жодних перспектив не проглядається — Сеск Фабрегас будує свій проєкт без урахування цього нападника.