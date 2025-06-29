Португалія

"Дракони" незадоволені роботою свого чинного керманича.

Франческо Фаріолі є головним претендентом на роль керманича Порту, передає журналіст Ніколо Скіра.

Між 36-річний італійцем і португальським грандом тривають переговори. Йдеться про підписання контракту за схемою "2+1".

Сезон-2024/25 Фаріолі провів в Аяксі. Під його керівництвом клуб з Амстердама фінішував другим в Ередивізі, одним заліковим балом поступившись ПСВ, а з Кубка Нідерландів і Ліги Європи вилетів на стадії 1/8 фіналу. Раніше Франческо також очолював Ніццу, Аланьяспор і Карагюмрюк.

Головним тренером Порту зараз є Мартін Ансельмі. До "драконів" він приєднався наприкінці січня 2025 року, підписавши розрахований до кінця червня 2027-го контракт.

Із 39-річним аргентинцем клуб фінішував третім у чемпіонаті Португалії, вибув з 1/16 фіналу плей-оф Ліги Європи, а також посів третю сходинку в групі А Клубного чемпіонату світу-2025, вилетівши з турніру.