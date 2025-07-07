Португалія

Португалець знову не має бачення свого майбутнього.

Португальський нападник Жуан Феліш продовжує подорожувати футбольною Європою після свого невдалого трансферу до мадридського Атлетіко за шалені 127,2 млн євро влітку 2019 року.

Відтоді на долю вже 25-річного виконавця випали оренди до каталонської Барселони, трансфер до лондонського Челсі та пів року виступів за італійський Мілан на завершення минулої кампанії.

І ось, Феліш знову перебуває в розташуванні "пенсіонерів" та готується до нової пригоди.

Можливо, це буде повернення до лісабонської Бенфіки.

У будь-якому випадку, "орли" не приховують, що прагнуть цього та вже виділили на потенційний трансфер 30 млн євро.

Челсі така пропозиція начебто задовольняє, хоча самі лондонці минулого літа заплатили Атлетіко 52 млн євро за повноцінний трансфер Жуана.

Але у Бенфіки є інша, більш серйозна проблема — стеля зарплати для клубу.

Ліміт лісабонців майже вичерпано, і залишається лише 4 млн євро на рік, що означатиме лише те, що Фелішу доведеться аж надто відчутно зменшувати власні апетити, якщо він справді готовий до повернення на батьківщину.

За сезон у Жуана 41 матч, 10 голів та три асисти.