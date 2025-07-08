Португалія

Португальський клуб офіційно підтвердив трансфер центрального захисника з Селтіка.

Шведський центральний захисник Густав Лагербільке став гравцем Браги. Португальський клуб повідомив про досягнення угоди з Селтіком щодо трансферу 25-річного футболіста.

Контракт шведа з Брагою розрахований до літа 2030 року.

Сума угоди склала 2,565 мільйона євро за 100% прав на гравця. Також у контракті передбачені бонуси. 550 тисяч євро можуть бути виплачені залежно від індивідуальних і командних досягнень. Крім того, шотландський клуб отримає 10% від прибутку в разі майбутнього перепродажу Лагербільке.

Густав розпочав кар’єру у Швеції — в академіях Дюрсхольма та АІК, а пізніше грав за Васалундс, Соллентуну, Вестерос та Дегерфорс. Справжній прорив відбувся в Ельфсборзі, після чого в сезоні 2023/24 він перейшов до Селтіка.

У шотландському клубі він провів 10 матчів, забив 1 гол та виграв чемпіонат і Кубок Шотландії. Минулого сезону Лагербільке виступав на правах оренди в нідерландському Твенте, де провів 32 матчі, забив 2 голи і віддав 1 асист в Ередивізі.

За команду національної збірної Швеції Густав зіграв три поєдинки.

ФК Брага повідомляє, що футболіст уже приєднався до команди на збори в Австрію.