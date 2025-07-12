Португалія

Гравець тепер повністю належить "драконам".

Іспанський нападник Самуель Омородіон Агехова влітку минулого року перейшов до португальського Порту з мадридського Атлетіко за 15 млн євро.

Такою була вартість лише 50% прав на футболіста, тоді як решта залишалась за "матрацниками".

Але вже в першому ж сезоні 21-річний виконавець оформив 27 голів та три асисти в 45 матчах, після чого "дракони" зрозуміли, що в подальшому тут ітиметься про великі прибутки з продажу до іншого клубу.

Саме тому ще за ходом кампанії Порту заплатив ще 5 млн євро за 15% додаткових прав на іспанця Атлетіко, а цього літа доклав до цієї суми ще 12 млн євро, і одноосібно став володарем усього пакету акцій.

Загальна вартість трансферу таким чином сягнула позначки в 32 млн євро.

Тим часом Агехова відзначився ще й двома голами в трьох матчах Клубного чемпіонату світу-2025.