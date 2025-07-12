Португалія

Гравець уже повернувся до Ботафогу з оренди в Ліоні.

Однією із "схем" Джона Текстора у французькому Ліоні було підписання в обхід трансферного бану аргентинського атакувального півзахисника Тіаго Альмади на правах оренди із бразильського Ботафогу, яким також володіє цей американський бізнесмен.

Для цього бразильський клуб придбав 24-річного виконавця за 19,5 млн євро минулого літа в американської Атланти.

Альмада в підсумку зарекомендував себе найкращим чином у Франції, провів 20 матчів, забив два голи та віддав п’ять гольових передач, а потім його оренда завершилась, а Текстор залишив Ліон під час скандалу з потенційним пониженням у класі, чого таки вдалось уникнути.

Після цього "ткачі" почали перемовини щодо чергової оренди аргентинця, але в Текстора на нього вже інші плани — на обрії замайоріли "реальні" гроші від лісабонської Бенфіки, тож бізнес-чуття американця підказує йому ігнорувати бажання Ліона.

28 млн євро за 60% прав на футболіста — така пропозиція від "орлів" відкрила перемовини.

Альмада погоджується на цей трансфер, а французький клуб тим часом може отримати відсоток від його переходу до Ботафогу, бо це передбачено в славнозвісній "схемі" Текстора.