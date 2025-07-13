Португалія

Не на користь українця.

Лісабонська Бенфіка цього літа вирішила розв’язати питання основного воротаря на найближчу кампанію, хоча минулого сезону основним беззаперечно вважався українець Анатолій Трубін.

Однак за спиною 23-річного виконавця весь цей час перебував його ровесник Самуел Соареш, який цього літа встиг пограти на молодіжному чемпіонаті Європи-2025, тоді як його колега відпрацював разом із командою на Клубному чемпіонаті світу-2025 у США.

Але після завершення участі гравців "орлів" у обох цих змаганнях у клубі вирішили підвищити статус молодого португальця та продовжити з ним контракт, який наразі розрахований до 2027 року.

Зрозуміло, що це відбудеться за рахунок позицій українця в стартовому складі в прийдешній кампанії.

А отже це відкриває дорогу Трубіну до продажу іншому клубу, тоді як Бенфіка володіє лише 60% прав на нього. Решта належить донецькому Шахтарю.

Анатолій у минулій кампанії провів 51 матч, пропустив 54 голи та 21 гру відіграв "на нуль".