Португалія

Борха Сайнс поповнив склад гранда чемпіонату Португалії.

Лівий вінгер Борха Сайнс залишив Норвіч Сіті й приєднався до Порту, передає офіційний сайт "драконів".

За даними порталу BBC, за 24-річного іспанця клуб чемпіонату Португалії виклав 14.25 млн фунтів стерлінгів. Контракт із гравцем розраховано до кінця червня 2030 року.

До Норвіч Сіті Сайнс перебрався на правах вільного агента в липні 2023-го, залишивши турецький Гіресунспор. На рахунку Борхи 27 голів і шість асистів у 82-х матчах за "канарок" у всіх турнірах.

У сезоні-2024/25 іспанець поділив другу сходинку рейтингу найкращих бомбардирів Чемпіоншипу з півзахисником Бернлі Джошем Браунгіллом (18 голів), одним результативним ударом поступившись нападнику Лідс Юнайтед Йоелу Піру.

Раніше повідомлялося, що Порту придбав талановитого захисника Хайдука.