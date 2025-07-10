Португалія

21-річний Домінік Прпіч підписав п’ятирічний контракт з португальським грандом.

Португальський гранд Порту офіційно оформив трансфер хорватського захисника Домініка Прпіча, який виступав за Хайдук із міста Спліт. Молодий оборонець, який захищає кольори молодіжної збірної Хорватії U-21, підписав угоду терміном до літа 2030 року.

Сума трансферу склала 4,5 мільйона євро. У новій команді Прпіч виступатиме під 21-м ігровим номером.

Вихованець Хайдука провів 33 матчі у минулому сезоні, в яких відзначився двома гольовими передачами. Аналітичний портал Transfermarkt оцінює його ринкову вартість у три мільйони євро.

Переїзд до Португалії став важливим кроком у кар’єрі захисника, який вважається одним із найперспективніших гравців свого покоління в Хорватії.

Раніше повідомлялось, що Порту підпише зірку півзахисту Норвіча.