Португалія

Португальці запропонували 25 млн євро та вийшли в лідери у трансферній гонці.

Бенфіка вийшла на передову в переговорах за півзахисника Палмейраса Річарда Ріоса, випередивши головного конкурента — італійську Рому. За інформацією Sportitalia, португальський клуб запропонував 25 мільйонів євро плюс додаткові бонуси, а також узгодив із гравцем ключові деталі особистого контракту.

Незважаючи на активність "орлів", Палмейрас поки не готовий відпустити одного зі своїх лідерів. Бразильський клуб наполягає на сумі в 30 мільйонів євро плюс бонуси, і вже раніше відхилив аналогічні пропозиції від Вулверхемптона та Ноттінгем Форест.

На тлі активності португальців Рома ризикує втратити Ріоса, хоча і готує нову покращену пропозицію. За інформацією з Бразилії, італійський клуб готовий запропонувати 28 мільйонів євро плюс 3 мільйони бонусами. Проте ключовим фактором може стати позиція самого футболіста: повідомляється, що Ріос готовий приєднатися до Бенфіки, щойно буде узгоджена угода між клубами.