Португалія

Опорний півзахисник Монпельє привернув увагу європейських топ клубів.

Французький опорний півзахисник Жоріс Шотар близький до переходу у Бенфіку. 23-річний гравець Монпельє, контракт якого з південнофранцузьким клубом діятиме ще один рік, веде переговори з португальським клубом, повідомляє Top Mercato.

Шотар також здатен діяти в ролі півзахисника під восьмим номером і є гравцем молодіжної збірної Франції U-21. За інформацією ЗМІ, інтерес до нього проявляють кілька європейських команд, але "Орли" активно прагнуть укласти угоду вже зараз, щоб посилити свій склад.

Жоріс Шотар у сезоні 2024/25 зіграв 32 матчі у Лізі 1, забивши 3 голи та зробивши 5 асистів. Загальний ігровий час півзахисника склав близько 2700 хвилин.