Португалія

Португальці таки закрили переїзд гравця до Європи.

Цьогорічної літньої трансферної кампанії доля несподівано пов’язала лісабонську Бенфіку та італійську Рому, які поміж собою боролись за право підписати півзахисників Ланса Нейла Ель-Айнауї та Палмейраса Річарда Ріоса відповідно.

І першими в цій боротьбі про трансфер оголосили саме "вовки", зупинившись на кандидатурі марокканського виконавця.

А колумбієць таким чином дістався "орлам".

27 млн євро сплатила Бенфіка за 25-річного футболіста, а також гарантувала частину виплат клубам, які займались його вихованням, у розмірі близько 419 тис. євро.

Контракт підписано до 2030 року з клаусулою в 100 млн євро.

На рахунку Ріоса в цьому сезоні бразильського футболу 36 матчів, чотири голи та чотири гольові передачі.