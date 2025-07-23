Цьогорічної літньої трансферної кампанії доля несподівано пов’язала лісабонську Бенфіку та італійську Рому, які поміж собою боролись за право підписати півзахисників Ланса Нейла Ель-Айнауї та Палмейраса Річарда Ріоса відповідно.

І першими в цій боротьбі про трансфер оголосили саме "вовки", зупинившись на кандидатурі марокканського виконавця.

А колумбієць таким чином дістався "орлам".

27 млн євро сплатила Бенфіка за 25-річного футболіста, а також гарантувала частину виплат клубам, які займались його вихованням, у розмірі близько 419 тис. євро.

Контракт підписано до 2030 року з клаусулою в 100 млн євро.

На рахунку Ріоса в цьому сезоні бразильського футболу 36 матчів, чотири голи та чотири гольові передачі.