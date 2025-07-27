Португалія

Чергова інвестиція на майбутнє.

Хорватський нападник Франьйо Іванович минулого літа зробив великий крок у професійній кар’єрі, перейшовши з Рієки до бельгійського Юніона за 4 млн євро.

І вже за сезон у новому клубі 21-річний виконавець із 24 голами та дев’ятьма асистами в 56 матчах розкрутив свій бренд настільки, що за ним почали стежити великі клуби Європи.

Але в плані трампліну для кар’єри футболіста, напевно, немає кращого клубу, аніж лісабонська Бенфіка, яка охоче інвестує в молодих виконавців заради подальших коштовних продажів.

За Івановича "орли" погодились викласти одразу 20 млн євро, тож Юніон двічі не роздумує над продажем.

Контракт після погодження трансферу розрахований до 2029 року з продовженням ще на один сезон.